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Вавилов Павел Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

18.01.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1857

Отец: Вавилов Иван Семенович

Мать: Вавилова Анна Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.01.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница солдатка Феврония Никифорова Вавилова
Смерть
Неизвестно
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