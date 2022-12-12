Вавилов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения18.01.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1857
Отец: Вавилов Иван Семенович
Мать: Вавилова Анна Федоровна
Крещение
20.01.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница солдатка Феврония Никифорова Вавилова
Смерть
Неизвестно