Жилина (Колотова) Пелагия Вонифатиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина (Колотова) Пелагия Вонифатиевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.10.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1832

Отец: Колотов Вонифатий Филаретович

Мать: Колотова Анна Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.10.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
02.12.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1849

Муж: Жилин Андрей Исаакович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Иван Иванов Федосиев
Крещение
12.10.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851

Сын: Жилин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Жилин Андрей Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.11.1852

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Жилин Андрей Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Жилин Андрей Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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