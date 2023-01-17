Жилина (Колотова) Пелагия Вонифатиевна
Место рождения
Дата рождения20.10.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1832
Крещение
22.10.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
02.12.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
31.01.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Иван Иванов Федосиев
Крещение
12.10.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Жилин Андрей Исаакович
Рождение ребёнка
20.11.1852
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Жилин Андрей Исаакович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Жилин Андрей Исаакович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно