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Ведениев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Ведениев Тит Сергеевич

Мать ребёнка: Ведениева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Веденеев Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Ведениева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Веденеев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Ведениева Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Гамова Агафия Сергеевна

Мать ребёнка: Ведениева Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Агафия Сергеевна

Мать ребёнка: Ведениева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведениева Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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