Ведениев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Ведениева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Ведениева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Ведениева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Гамова Агафия Сергеевна
Мать ребёнка: Ведениева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Агафия Сергеевна
Мать ребёнка: Ведениева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804