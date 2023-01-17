Гамова (Ведениева) Агафия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГамова (Ведениева) Агафия Сергеевна

Гамова (Ведениева) Агафия Сергеевна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

30.04.1840

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Ведениев Сергей

Мать: Ведениева Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1809

Муж: Гамов Кирилл Федотович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
30.04.1840
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
02.05.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close