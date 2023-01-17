Гамова (Ведениева) Агафия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти30.04.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Ведениев Сергей
Бракосочетание
05.02.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.04.1840
Причина смерти: От горячки
Похороны
02.05.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя