Ведениева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Ведениев Сергей
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Ведениев Сергей
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Ведениев Сергей
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Гамова Агафия Сергеевна
Отец ребёнка: Ведениев Сергей
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Агафия Сергеевна
Отец ребёнка: Ведениев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ведениев Сергей
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно