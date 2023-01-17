Ведениева Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВедениева Евдокия Ивановна

Ведениева Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Ведениев Тит Сергеевич

Отец ребёнка: Ведениев Сергей

Рождение ребёнка
1782

Сын: Веденеев Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Ведениев Сергей

Рождение ребёнка
1784

Сын: Веденеев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Ведениев Сергей

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Гамова Агафия Сергеевна

Отец ребёнка: Ведениев Сергей

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Агафия Сергеевна

Отец ребёнка: Ведениев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведениев Сергей

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close