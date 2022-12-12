Смирнова (Ведениева) Ирина Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Ведениева) Ирина Титовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Ведениев Тит Сергеевич

Мать: Ведениева Анна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.06.1836

Муж: Смирнов Игнатий Александрович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Игнатий Смирнов | Павел Дмитриев Смирнов
Крещение
03.04.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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