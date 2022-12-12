Смирнова (Ведениева) Ирина Титовна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Ведениев Тит Сергеевич
Мать: Ведениева Анна Яковлевна
Бракосочетание
04.06.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Игнатий Смирнов | Павел Дмитриев Смирнов
Крещение
03.04.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно