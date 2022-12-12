Смирнов Игнатий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Игнатий Александрович

Смирнов Игнатий Александрович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Смирнов Александр Герасимович

Мать: Смирнова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.06.1836

Жена: Смирнова Ирина Титовна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Игнатий Смирнов | Павел Дмитриев Смирнов
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Параскева Игнатьевна

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Евдокия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close