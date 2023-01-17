Смирнов Александр Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Смирнов Герасим
Мать: Смирнова Татьяна Иванова
Бракосочетание
02.02.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1812
Сын: Смирнов Савастьян Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Агриппина Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Смирнов Федор Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Смирнов Игнатий Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Смирнов Федот Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1827