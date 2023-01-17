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Смирнов Александр Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Смирнов Герасим

Мать: Смирнова Татьяна Иванова

Бракосочетание
02.02.1812

Жена: Смирнова Феодосия Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1812

Сын: Смирнов Савастьян Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Агриппина Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Сын: Смирнов Федор Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Смирнов Игнатий Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Смирнов Федот Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1827
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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