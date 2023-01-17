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Смирнов Федор Александрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1818

Дата смерти

07.06.1843

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Смирнов Александр Герасимович

Мать: Смирнова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.11.1839

Жена: Смирнова Матрона Спиридоновна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.11.1839

Жена: Смирнова Ульяна Николаевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
07.06.1843
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
09.06.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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