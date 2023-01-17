Смирнов Федор Александрович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти07.06.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
05.11.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.11.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.06.1843
Причина смерти: От горячки
Похороны
09.06.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя