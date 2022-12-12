Смирнова Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Татьяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Смирнов Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Смирнов Герасим

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1767

Сын: Смирнов Александр Герасимович

Отец ребёнка: Смирнов Герасим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Герасим

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1807
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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