Смирнова Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Смирнов Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Смирнов Герасим
Рождение ребёнка
1767
Сын: Смирнов Александр Герасимович
Отец ребёнка: Смирнов Герасим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Герасим
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1807