Смирнов Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Герасим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

21.07.1800

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Смирнов Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Иванова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1767

Сын: Смирнов Александр Герасимович

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Татьяна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
21.07.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
21.07.1800
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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