Смирнов Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти21.07.1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Смирнов Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Смирнов Александр Герасимович
Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Татьяна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Похороны
21.07.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
21.07.1800