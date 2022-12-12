Соколова (Ведениева) Феодосия Титовна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Ведениев Тит Сергеевич
Мать: Ведениева Анна Яковлевна
Крещение
22.10.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.06.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1844
Отец ребёнка: Соколов Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Соколов Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
08.07.1849
Отец ребёнка: Соколов Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Соколов Леонтий Петрович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Соколов Леонтий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно