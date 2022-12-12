Соколов Петр Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения08.07.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1849
Крещение
11.07.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник заводский мастеровый Трофим Петров Соколов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно