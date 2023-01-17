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Кондюрин Петр Исаакович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

19.06.1870

Пол

Мужской

Отец

1801 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Жена

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Кондюрин Исаак Петрович

Мать: Кондюрина Матрона

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
05.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парыгина Евдокия Козминична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
19.06.1870
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Утонул
Похороны
03.07.1870
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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