Кондюрин Петр Исаакович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти19.06.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Кондюрин Исаак Петрович
Мать: Кондюрина Матрона
Крещение
05.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.06.1870
Причина смерти: Утонул
Похороны
03.07.1870
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя