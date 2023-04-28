Щекалева (Кондюрина) Ефимия Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекалева (Кондюрина) Ефимия Исааковна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Муж

1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Кондюрин Исаак Петрович

Мать: Кондюрина Матрона

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.02.1856

Муж: Щекалев Семен Васильевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Кельсий Моисеев Климовских
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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