Щекалева (Кондюрина) Ефимия Исааковна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Кондюрин Исаак Петрович
Мать: Кондюрина Матрона
Бракосочетание
17.02.1856
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Кельсий Моисеев Климовских
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно