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Соколова Фекла Федоровна

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1737

Дата смерти

24.01.1807

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Баранова Ксения Логиновна

Отец ребёнка: Соколов Логин Терентьевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1767

Сын: Соколов Сергей Логинович

Отец ребёнка: Соколов Логин Терентьевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Окулова Матрона Логиновна

Отец ребёнка: Соколов Логин Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Бузилова Параскева Логиновна

Отец ребёнка: Соколов Логин Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Соколов Петр Логинович

Отец ребёнка: Соколов Логин Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Логин Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
24.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
24.01.1807
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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