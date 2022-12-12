Соколова Фекла Федоровна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти24.01.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Баранова Ксения Логиновна
Отец ребёнка: Соколов Логин Терентьевич
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Соколов Логин Терентьевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Окулова Матрона Логиновна
Отец ребёнка: Соколов Логин Терентьевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Бузилова Параскева Логиновна
Отец ребёнка: Соколов Логин Терентьевич
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Соколов Логин Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
24.01.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
24.01.1807