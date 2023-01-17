Окулова (Соколова) Матрона Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окулова (Соколова) Матрона Логиновна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Соколов Логин Терентьевич

Мать: Соколова Фекла Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.04.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1799

Сын: Окулов Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Окулов Сергей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Манохина Устина Сергеевна

Отец ребёнка: Окулов Сергей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.05.1805

Сын: Окулов Епифаний Сергеевич

Отец ребёнка: Окулов Сергей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.01.1807

Дочь: Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Окулов Сергей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.02.1810

Сын: Окулов Поликарп Сергеевич

Отец ребёнка: Окулов Сергей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник: | Павел Андреев Баранов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окулов Сергей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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