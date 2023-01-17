Окулова (Соколова) Матрона Логиновна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Крещение
12.04.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1799
Сын: Окулов Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Окулов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Манохина Устина Сергеевна
Отец ребёнка: Окулов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
17.05.1805
Сын: Окулов Епифаний Сергеевич
Отец ребёнка: Окулов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
31.01.1807
Дочь: Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Окулов Сергей Петрович
Крещение
12.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.02.1810
Сын: Окулов Поликарп Сергеевич
Отец ребёнка: Окулов Сергей Петрович
Крещение
24.06.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник: | Павел Андреев Баранов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно