Манохина (Окулова) Устина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина (Окулова) Устина Сергеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Окулов Сергей Петрович

Мать: Окулова Матрона Логиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1825

Муж: Манохин Иосиф Прокопьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжанин | Иосиф Христофоров
Рождение ребёнка
После ?.10.1825

Дочь: Татьяна Иосифовна

Отец ребёнка: Манохин Иосиф Прокопьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Манохин Егор Иосифович

Отец ребёнка: Манохин Иосиф Прокопьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.07.1832

Дочь: Парыгина Ефимия Иосифовна

Отец ребёнка: Манохин Иосиф Прокопьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.01.1835

Сын: Манохин Ефим Иосифович

Отец ребёнка: Манохин Иосиф Прокопьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.08.1836

Сын: Манохин Матвей Иосифович

Отец ребёнка: Манохин Иосиф Прокопьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Манохин Петр Иосифович

Отец ребёнка: Манохин Иосиф Прокопьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Манохин Степан Иосифович

Отец ребёнка: Манохин Иосиф Прокопьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.06.1844

Дочь: Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Манохин Иосиф Прокопьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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