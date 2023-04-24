Манохина (Окулова) Устина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Окулов Сергей Петрович
Бракосочетание
11.02.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжанин | Иосиф Христофоров
Рождение ребёнка
После ?.10.1825
Дочь: Татьяна Иосифовна
Отец ребёнка: Манохин Иосиф Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Манохин Иосиф Прокопьевич
Рождение ребёнка
23.07.1832
Дочь: Парыгина Ефимия Иосифовна
Отец ребёнка: Манохин Иосиф Прокопьевич
Рождение ребёнка
07.01.1835
Отец ребёнка: Манохин Иосиф Прокопьевич
Рождение ребёнка
21.08.1836
Отец ребёнка: Манохин Иосиф Прокопьевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Манохин Иосиф Прокопьевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Манохин Иосиф Прокопьевич
Рождение ребёнка
01.06.1844
Дочь: Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Манохин Иосиф Прокопьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно