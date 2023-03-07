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Манохин Ефим Иосифович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.01.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1835

Отец: Манохин Иосиф Прокопьевич

Мать: Манохина Устина Сергеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1857

Сын: Манохин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Манохина Ефросиния Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Ефросиния Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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