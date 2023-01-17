Манохин Иосиф Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Крещение
14.10.1820
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжанин | Иосиф Христофоров
Крещение
31.03.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После ?.10.1825
Дочь: Татьяна Иосифовна
Мать ребёнка: Манохина Устина Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Манохина Устина Сергеевна
Рождение ребёнка
23.07.1832
Дочь: Парыгина Ефимия Иосифовна
Мать ребёнка: Манохина Устина Сергеевна
Рождение ребёнка
07.01.1835
Мать ребёнка: Манохина Устина Сергеевна
Рождение ребёнка
21.08.1836
Мать ребёнка: Манохина Устина Сергеевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Манохина Устина Сергеевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Манохина Устина Сергеевна
Рождение ребёнка
01.06.1844
Дочь: Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Манохина Устина Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно