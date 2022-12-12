Манохин Матвей Иосифович
Место рождения
Дата рождения21.08.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1836
Крещение
10.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
15.02.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.02.1857
Мать ребёнка: Манохина Анна Павловна
Крещение
24.08.1874
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1875
Сын: Манохин Владимир Матвеевич
Мать ребёнка: Манохина Екатерина Меркурьевна
Рождение ребёнка
До 1875
Дочь: Устина Матвеевна
Мать ребёнка: Манохина Екатерина Меркурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манохина Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно