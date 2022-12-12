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Манохин Матвей Иосифович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

21.08.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1836

Отец: Манохин Иосиф Прокопьевич

Мать: Манохина Устина Сергеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
15.02.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.02.1857

Сын: Манохин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Манохина Анна Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.08.1874
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1875

Сын: Манохин Владимир Матвеевич

Мать ребёнка: Манохина Екатерина Меркурьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
До 1875

Дочь: Устина Матвеевна

Мать ребёнка: Манохина Екатерина Меркурьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Екатерина Меркурьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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