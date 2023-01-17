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Окулов Сергей Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Окулов Петр Андреевич

Мать: Окулова Софья Пименовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.04.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1799

Сын: Окулов Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Окулова Матрона Логиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Манохина Устина Сергеевна

Мать ребёнка: Окулова Матрона Логиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.05.1805

Сын: Окулов Епифаний Сергеевич

Мать ребёнка: Окулова Матрона Логиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
31.01.1807

Дочь: Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Окулова Матрона Логиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.02.1810

Сын: Окулов Поликарп Сергеевич

Мать ребёнка: Окулова Матрона Логиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окулова Матрона Логиновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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