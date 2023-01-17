Окулов Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Окулов Петр Андреевич
Мать: Окулова Софья Пименовна
Крещение
10.04.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1799
Сын: Окулов Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Окулова Матрона Логиновна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Манохина Устина Сергеевна
Мать ребёнка: Окулова Матрона Логиновна
Рождение ребёнка
17.05.1805
Сын: Окулов Епифаний Сергеевич
Мать ребёнка: Окулова Матрона Логиновна
Рождение ребёнка
31.01.1807
Дочь: Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Окулова Матрона Логиновна
Рождение ребёнка
28.02.1810
Сын: Окулов Поликарп Сергеевич
Мать ребёнка: Окулова Матрона Логиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно