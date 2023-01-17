Окулов Константин Сергеевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1799
Дата смерти15.06.1799
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1799
Отец: Окулов Сергей Петрович
Крещение
27.05.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Ефим Степанов Вавилов
Место жительства
Неизвестно
Похороны
15.06.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
15.06.1799