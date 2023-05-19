Окулов Епифаний Сергеевич
Место рождения
Дата рождения17.05.1805
Дата смертиДо 1807
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1805
Отец: Окулов Сергей Петрович
Крещение
19.05.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Павла Петрова жена Параскева Логинова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1807