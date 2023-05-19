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Окулов Епифаний Сергеевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.05.1805

Дата смерти

До 1807

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1805

Отец: Окулов Сергей Петрович

Мать: Окулова Матрона Логиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
19.05.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Павла Петрова жена Параскева Логинова
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1807
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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