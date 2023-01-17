Окулов Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смерти31.05.1799
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Окулов Андрей Гавриилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Окулова Софья Пименовна
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Окулова Софья Пименовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Окулова Софья Пименовна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
31.05.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
31.05.1799