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Окулов Петр Андреевич

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Место рождения

Белозериха, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

31.05.1799

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Окулов Андрей Гавриилович

Мать: не указана

Белозериха, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Окулова Софья Пименовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1772

Сын: Окулов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Окулова Софья Пименовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окулова Софья Пименовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
31.05.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
31.05.1799
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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