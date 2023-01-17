Килина (Баранова) Ирина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
03.02.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.06.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно