Килина (Баранова) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килина (Баранова) Ирина Андреевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Баранов Андрей Васильевич

Мать: Баранова Ксения Логиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.02.1805

Муж: Волочугин Сила Агапович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.06.1816

Муж: Килин Василий Федорович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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