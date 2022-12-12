Климовских Мокий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Крещение
20.10.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1850
Сын: Климовских Демьян Мокиевич
Мать ребёнка: Климовских Домника Степановна
Рождение ребёнка
22.10.1852
Дочь: Егорова Параскева Мокиевна
Мать ребёнка: Климовских Домника Степановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагия Мокиевна
Мать ребёнка: Климовских Домника Степановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Климовских Иосиф Мокиевич
Мать ребёнка: Климовских Домника Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно