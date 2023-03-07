Климовских (Лебедева) Домника Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских (Лебедева) Домника Степановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Лебедев Степан Иванович

Мать: Лебедева Устина Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.05.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1850

Сын: Климовских Демьян Мокиевич

Отец ребёнка: Климовских Мокий Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.10.1852

Дочь: Егорова Параскева Мокиевна

Отец ребёнка: Климовских Мокий Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагия Мокиевна

Отец ребёнка: Климовских Мокий Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Климовских Иосиф Мокиевич

Отец ребёнка: Климовских Мокий Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Мокий Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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