Климовских (Лебедева) Домника Степановна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Крещение
21.05.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1850
Сын: Климовских Демьян Мокиевич
Отец ребёнка: Климовских Мокий Никифорович
Рождение ребёнка
22.10.1852
Дочь: Егорова Параскева Мокиевна
Отец ребёнка: Климовских Мокий Никифорович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагия Мокиевна
Отец ребёнка: Климовских Мокий Никифорович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Климовских Иосиф Мокиевич
Отец ребёнка: Климовских Мокий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно