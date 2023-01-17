Егорова (Климовских) Параскева Мокиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Климовских) Параскева Мокиевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

22.10.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1852

Отец: Климовских Мокий Никифорович

Мать: Климовских Домника Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.10.1852
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1870

Муж: Егоров Яков Захарович

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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