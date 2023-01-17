Лебедева (Чумакова) Устина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Бракосочетание
?.01.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Матрона Степановна
Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович
Рождение ребёнка
?.09.1819
Сын: Лебедев Сергей Степанович
Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Лебедев Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Климовских Домника Степановна
Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно