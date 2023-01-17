Лебедева (Чумакова) Устина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Чумакова) Устина Михайловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Чумаков Михаил Иванович

Мать: Чумакова Екатерина Герасимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.01.1811

Муж: Лебедев Степан Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Старообрядцы не венчаны
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Матрона Степановна

Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1819

Сын: Лебедев Сергей Степанович

Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Лебедев Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Климовских Домника Степановна

Отец ребёнка: Лебедев Степан Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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