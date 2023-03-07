Лебедев Тимофей Степанович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1845
Сын: Лебедев Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Лебедев Игнатий Тимофеевич
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно