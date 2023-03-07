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Лебедев Тимофей Степанович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Лебедев Степан Иванович

Мать: Лебедева Устина Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лебедев Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Лебедев Игнатий Тимофеевич

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лебедев Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Лебедева Евдокия Павловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Евдокия Павловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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