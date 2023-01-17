Чумакова Екатерина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Чумаков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Чумаков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Чумаков Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Чумаков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Кондюрина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Чумаков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Лебедева Устина Михайловна
Отец ребёнка: Чумаков Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно