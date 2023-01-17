Чумакова Екатерина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумакова Екатерина Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Чумаков Назар Михайлович

Отец ребёнка: Чумаков Михаил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Сын: Чумаков Яков Михайлович

Отец ребёнка: Чумаков Михаил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Сын: Чумаков Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Чумаков Михаил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Кондюрина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Чумаков Михаил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Лебедева Устина Михайловна

Отец ребёнка: Чумаков Михаил Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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