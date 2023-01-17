Кондюрина (Чумакова) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
14.02.1808
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.02.1809
Сын: Кондюрин Федор Максимович
Отец ребёнка: Кондюрин Максим Саввич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Кондюрин Максим Саввич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кондюрин Емельян Максимович
Отец ребёнка: Кондюрин Максим Саввич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Пелагия Максимовна
Отец ребёнка: Кондюрин Максим Саввич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Кондюрин Федор Максимович
Отец ребёнка: Кондюрин Максим Саввич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Кондюрин Максим Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно