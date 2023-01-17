Кондюрина (Чумакова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Чумакова) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Чумаков Михаил Иванович

Мать: Чумакова Екатерина Герасимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.02.1808

Муж: Кондюрин Максим Саввич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.02.1809

Сын: Кондюрин Федор Максимович

Отец ребёнка: Кондюрин Максим Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Кондюрин Максим Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кондюрин Емельян Максимович

Отец ребёнка: Кондюрин Максим Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Пелагия Максимовна

Отец ребёнка: Кондюрин Максим Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кондюрин Федор Максимович

Отец ребёнка: Кондюрин Максим Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Кондюрин Максим Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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