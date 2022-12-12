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Кондюрин Федор Максимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Кондюрин Максим Саввич

Мать: Кондюрина Екатерина Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.01.1843

Жена: Кондюрина Ксения Григорьевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Васса Федоровна

Мать ребёнка: Кондюрина Ксения Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кондюрин Иван Федорович

Мать ребёнка: Кондюрина Ксения Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.01.1850

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Кондюрина Ксения Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кондюрин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Кондюрина Ксения Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.11.1856

Сын: Кондюрин Филипп Федорович

Мать ребёнка: Кондюрина Ксения Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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