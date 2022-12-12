Кондюрина (Манохина) Ксения Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
30.01.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
28.01.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Васса Федоровна
Отец ребёнка: Кондюрин Федор Максимович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Кондюрин Федор Максимович
Рождение ребёнка
25.01.1850
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Кондюрин Федор Максимович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кондюрин Михаил Федорович
Отец ребёнка: Кондюрин Федор Максимович
Рождение ребёнка
26.11.1856
Сын: Кондюрин Филипп Федорович
Отец ребёнка: Кондюрин Федор Максимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно