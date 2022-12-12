Манохин Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
13.02.1825
Сын: Манохин Парфений Григорьевич
Мать ребёнка: Манохина Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Кондюрина Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Манохина Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
После 1834
Сын: Манохин Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: Манохина Анастасия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858