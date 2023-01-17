Манохина Неонилла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Неонилла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1799

Дочь: Чайкина Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Манохин Яков Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Манохин Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Манохин Яков Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.03.1805

Дочь: Щекалева Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Манохин Яков Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.06.1814

Сын: Манохин Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Манохин Яков Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Яков Пантелеймонович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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