Манохина Неонилла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1799
Дочь: Чайкина Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Манохин Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Манохин Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Манохин Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
11.03.1805
Дочь: Щекалева Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Манохин Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
01.06.1814
Сын: Манохин Никифор Яковлевич
Отец ребёнка: Манохин Яков Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно