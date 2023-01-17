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Манохин Никифор Яковлевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.06.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1814

Отец: Манохин Яков Пантелеймонович

Мать: Манохина Неонилла Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.06.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Починка Дряхлова солдатка Анна Спиридонова
Крещение
14.02.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.06.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Апраксия Никифоровна

Мать ребёнка: Манохина Ксения Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.05.1835

Сын: Манохин Георгий Никифорович

Мать ребёнка: Манохина Ксения Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.10.1836

Сын: Манохин Назар Никифорович

Мать ребёнка: Манохина Ксения Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Манохин Игнатий Никифорович

Мать ребёнка: Манохина Ксения Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Параскева Никифоровна

Мать ребёнка: Манохина Ксения Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.03.1844

Дочь: Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Манохина Ксения Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Таисия Никифоровна

Мать ребёнка: Манохина Ксения Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Ксения Кондратьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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