Манохин Никифор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1814
Крещение
03.06.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Починка Дряхлова солдатка Анна Спиридонова
Крещение
14.02.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
12.06.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Апраксия Никифоровна
Мать ребёнка: Манохина Ксения Кондратьевна
Рождение ребёнка
05.05.1835
Сын: Манохин Георгий Никифорович
Мать ребёнка: Манохина Ксения Кондратьевна
Рождение ребёнка
26.10.1836
Сын: Манохин Назар Никифорович
Мать ребёнка: Манохина Ксения Кондратьевна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Манохин Игнатий Никифорович
Мать ребёнка: Манохина Ксения Кондратьевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Параскева Никифоровна
Мать ребёнка: Манохина Ксения Кондратьевна
Рождение ребёнка
20.03.1844
Дочь: Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Манохина Ксения Кондратьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Таисия Никифоровна
Мать ребёнка: Манохина Ксения Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно