(Манохина) Евдокия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения20.03.1844
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1844
Крещение
23.03.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Заводский мастеровый Федор Савин Кондюрин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858