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(Манохина) Евдокия Никифоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.03.1844

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1844

Отец: Манохин Никифор Яковлевич

Мать: Манохина Ксения Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.03.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Заводский мастеровый Федор Савин Кондюрин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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