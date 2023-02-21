Манохина Ксения Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Ксения Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Апраксия Никифоровна

Отец ребёнка: Манохин Никифор Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.05.1835

Сын: Манохин Георгий Никифорович

Отец ребёнка: Манохин Никифор Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.10.1836

Сын: Манохин Назар Никифорович

Отец ребёнка: Манохин Никифор Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Манохин Игнатий Никифорович

Отец ребёнка: Манохин Никифор Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Параскева Никифоровна

Отец ребёнка: Манохин Никифор Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.03.1844

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Манохин Никифор Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Таисия Никифоровна

Отец ребёнка: Манохин Никифор Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Никифор Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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