Манохина Ксения Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Апраксия Никифоровна
Отец ребёнка: Манохин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
05.05.1835
Сын: Манохин Георгий Никифорович
Отец ребёнка: Манохин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
26.10.1836
Сын: Манохин Назар Никифорович
Отец ребёнка: Манохин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Манохин Игнатий Никифорович
Отец ребёнка: Манохин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Параскева Никифоровна
Отец ребёнка: Манохин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
20.03.1844
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Манохин Никифор Яковлевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Таисия Никифоровна
Отец ребёнка: Манохин Никифор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно