Манохин Георгий Никифорович
Место рождения
Дата рождения05.05.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1835
Крещение
11.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник был того ж заводе служителя Ивана Бузилова сын Поликарп
Бракосочетание
01.02.1858
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе: | Димитрий Давыдов Корнев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно