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Манохин Георгий Никифорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

05.05.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1835

Отец: Манохин Никифор Яковлевич

Мать: Манохина Ксения Кондратьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник был того ж заводе служителя Ивана Бузилова сын Поликарп
Бракосочетание
01.02.1858

Жена: Манохина Александра Георгиевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе: | Димитрий Давыдов Корнев
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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