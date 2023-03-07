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Манохин Яков Пантелеймонович

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Место рождения

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1758

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Манохин Пантелеймон Иванович

Мать: Манохина Ирина Степановна

Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Климовских Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Манохина 1я Манохина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Сын: Манохин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Манохина 1я Манохина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.06.1799

Дочь: Чайкина Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Манохина Неонилла Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Манохин Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Манохина Неонилла Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.03.1805

Дочь: Щекалева Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Манохина Неонилла Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.06.1814

Сын: Манохин Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Манохина Неонилла Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина 1я Манохина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манохина Неонилла Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1832
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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