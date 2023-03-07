Манохин Яков Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Климовских Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Манохина 1я Манохина
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Манохина 1я Манохина
Рождение ребёнка
18.06.1799
Дочь: Чайкина Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Манохина Неонилла Ивановна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Манохин Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Манохина Неонилла Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1805
Дочь: Щекалева Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Манохина Неонилла Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1814
Сын: Манохин Никифор Яковлевич
Мать ребёнка: Манохина Неонилла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манохина 1я Манохина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1832