Климовских (Манохина) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских (Манохина) Мария Яковлевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Манохин Яков Пантелеймонович

Мать: Манохина 1я Манохина

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.03.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
05.04.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1808

Муж: Климовских Егор Матвеевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1808

Дочь: Китаева Анна Егоровна

Отец ребёнка: Климовских Егор Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Климовских Терентий Егорович

Отец ребёнка: Климовских Егор Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Сын: Климовских Александр Егорович

Отец ребёнка: Климовских Егор Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.04.1820

Дочь: Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Климовских Егор Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Сын: Климовских Иван Егорович

Отец ребёнка: Климовских Егор Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.06.1825

Дочь: Феодосия Егоровна

Отец ребёнка: Климовских Егор Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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