Климовских (Манохина) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Манохин Яков Пантелеймонович
Мать: Манохина 1я Манохина
Крещение
01.03.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
05.04.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1808
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1808
Дочь: Китаева Анна Егоровна
Отец ребёнка: Климовских Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Климовских Терентий Егорович
Отец ребёнка: Климовских Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Климовских Александр Егорович
Отец ребёнка: Климовских Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
01.04.1820
Дочь: Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Климовских Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Климовских Егор Матвеевич
Рождение ребёнка
11.06.1825
Дочь: Феодосия Егоровна
Отец ребёнка: Климовских Егор Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно