Климовских Александр Егорович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1841
Сын: Климовских Федор Александрович
Мать ребёнка: Климовских Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Климовских Андрей Александрович
Мать ребёнка: Климовских Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Варвара Александровна
Мать ребёнка: Климовских Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Климовских Гурий Александрович
Мать ребёнка: Климовских Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Климовских Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно