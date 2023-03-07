Климовских Терентий Егорович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1837
Сын: Климовских Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Климовских Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Сивинцова Ирина Терентьевна
Мать ребёнка: Климовских Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Васса Терентьевна
Мать ребёнка: Климовских Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Климовских Дмитрий Терентьевич
Мать ребёнка: Климовских Параскева Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно