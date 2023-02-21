Климовских Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Климовских Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Климовских Терентий Егорович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Сивинцова Ирина Терентьевна
Отец ребёнка: Климовских Терентий Егорович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Васса Терентьевна
Отец ребёнка: Климовских Терентий Егорович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Климовских Дмитрий Терентьевич
Отец ребёнка: Климовских Терентий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно