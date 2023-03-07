Китаева (Климовских) Анна Егоровна
Место рождения
Дата рождения?.11.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1808
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Китаев Кирилл Игнатьевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Китаев Николай Кириллович
Отец ребёнка: Китаев Кирилл Игнатьевич
Бракосочетание
25.01.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Павел Трубин | Оренбургской губернии Бирскаго уезда Красильникова завода мастеровый Михей Ло(чеси?)дин
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Китаев Кирилл Игнатьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно