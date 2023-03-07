Китаева (Климовских) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаева (Климовских) Анна Егоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.11.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1808

Отец: Климовских Егор Матвеевич

Мать: Климовских Мария Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Китаев Потап Кириллович

Отец ребёнка: Китаев Кирилл Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Китаев Николай Кириллович

Отец ребёнка: Китаев Кирилл Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
25.01.1847

Муж: Китаев Кирилл Игнатьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Павел Трубин | Оренбургской губернии Бирскаго уезда Красильникова завода мастеровый Михей Ло(чеси?)дин
Рождение ребёнка
1849

Сын: Китаев Степан Кириллович

Отец ребёнка: Китаев Кирилл Игнатьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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