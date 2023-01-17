Манохина Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина Анастасия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1825

Сын: Манохин Парфений Григорьевич

Отец ребёнка: Манохин Григорий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
29.06.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Кондюрина Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Манохин Григорий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
После 1834

Сын: Манохин Трофим Григорьевич

Отец ребёнка: Манохин Григорий Яковлевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манохин Григорий Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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