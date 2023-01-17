Манохина Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1825
Сын: Манохин Парфений Григорьевич
Отец ребёнка: Манохин Григорий Яковлевич
Крещение
29.06.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Кондюрина Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Манохин Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
После 1834
Сын: Манохин Трофим Григорьевич
Отец ребёнка: Манохин Григорий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно