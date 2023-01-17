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Кондюрин Емельян Максимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1815

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Кондюрин Максим Саввич

Мать: Кондюрина Екатерина Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1836

Жена: Кондюрина Мария Григорьевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Захар Стефанов Сухов
Рождение ребёнка
26.01.1843

Сын: Кондюрин Ефим Емельянович

Мать ребёнка: Кондюрина Мария Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Кондюрина Мария Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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