Кондюрин Емельян Максимович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
09.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе и невесте | Захар Стефанов Сухов
Рождение ребёнка
26.01.1843
Сын: Кондюрин Ефим Емельянович
Мать ребёнка: Кондюрина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Кондюрина Мария Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850