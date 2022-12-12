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Кондюрин Ефим Емельянович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

26.01.1843

Дата смерти

23.02.1846

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1843

Отец: Кондюрин Емельян Максимович

Мать: Кондюрина Мария Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.01.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
23.02.1846
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
25.02.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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