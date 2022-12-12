Кондюрин Ефим Емельянович
Место рождения
Дата рождения26.01.1843
Дата смерти23.02.1846
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1843
Крещение
28.01.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.1846
Причина смерти: От горячки
Похороны
25.02.1846
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя